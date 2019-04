Swisscom schaltet ihr 5G-Netz live

(AWP) Swisscom (SCMN 468.5 -0.32%) hat den Startschuss für ihr 5G-Netz gegeben. Seit Mitternacht ist das Mobilnetz mit dem neuen schnellen Übertragungsstandart in der Schweiz in Betrieb, wie das Telekom-Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Zunächst wurde das 5G-Netz an 102 Standorten in den ersten 54 Ortschaften live geschaltet. Darunter sind Basel, Bern, Chur, Davos, Genf, Lausanne und Zürich. Bis Ende des Jahres soll die gesamte Schweiz mit 5G versorgt werden.

Den Plänen der Swisscom zufolge sollen damit bis Ende Jahr rund 90% der Bevölkerung abgedeckt werden. Die ersten 5G-fähigen Geräte kommen in den nächsten Monaten auf den Markt.

Sunrise startete Anfang April

Schon Anfang April hatte Sunrise (SRCG 69.4 -1.84%) ihr 5G-Netz an 150 Orten in der Schweiz in Betrieb genommen. Die Abdeckung dort liege bei 80 bis 98% der Bevölkerung, hatte die Nummer zwei im Mobilfunk damals bekannt gegeben.

Die 5G-Frequenzen wurden im Februar für insgesamt rund 380 Mio. Fr. versteigert.