Swisscom tüftelt am digitalen Mitarbeiter

Tobi wurde aus der Not geboren. Nachdem Vodafone in Grossbritannien 2016 wegen fehlerhaften Rechnungen und Mängeln im Kundenservice vom Regulator gebüsst worden war, trieb der Telecomkonzern das Thema künstliche Intelligenz voran. Der Chatbot ist seit April im Einsatz und wird laufend erweitert. Tobi und seine Kollegen können schriftlich und zunehmend auch über Spracherkennung einfache Kundenfragen beantworten und technische Probleme lösen. Andere grosse europäische Anbieter wie Telefónica und Orange wollen die neuen Möglichkeiten 2018 umfassender einsetzen. In der Schweiz treibt derzeit nur Swisscom das Thema voran.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.