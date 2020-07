Swisscom verkauft möglicherweise Belgacom-Anteile

(AWP) Die Swisscom (SCMN 499 -0.2%) verkauft möglicherweise ihre Anteile von 22,4% an der belgischen Belgacom International Carrier Services (BICS). Der Telekomkonzern bestätigte am Freitag Spekulationen in belgischen Medien, dass die BICS-Aktionäre einen Verkauf von 51% der Aktien prüften.

Demnach liefen Gespräche mit möglichen Investoren. Es seien aber noch keine Entscheide gefällt worden und es sei derzeit offen, ob es zu einer Einigung komme, so die Swisscom in einer Mitteilung. In diesem Rahmen prüft auch die Swisscom die Veräusserung ihrer Anteile.