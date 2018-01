Swissport kommt an die Schweizer Börse

(AWP) Der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport soll an die Schweizer Börse. Die zur hochverschuldeten HNA-Gruppe aus China gehörende Firma strebt noch in diesem Jahr eine Kotierung ihrer Aktien an der SIX Swiss Exchange an, wie Swissport am Donnerstag mitteilt. Dabei solle das Unternehmen nach dem Börsengang weiterhin als eigenständige Gesellschaft agieren.

Die HNA Gruppe ist derzeit Alleinaktionärin von Swissport und will gemäss Angaben nach dem Börsengang eine langfristige strategische Beteiligung halten. Ziel des geplanten Börsengangs sei die Beschleunigung der Wachstumsstrategie sowie eine zusätzliche finanzielle Flexibilität und Liquidität bereitzustellen.

Durch das IPO erhofft sich HNA laut früheren Medienberichten einen Erlös von 2,7 Mrd. Fr. Dies würde dem Preis entsprechen, den die Chinesen im Jahr 2015 für die aus dem zusammengebrochenen Swissair-Konzern hervorgegangene Swissport bezahlt hatten.

Die Publikation des öffentlichen Angebots wird voraussichtlich im späteren Jahresverlauf erfolgen, heisst es weiter.