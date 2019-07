Swissquote bietet Raum für Fantasie

Erfolgsrechnung: Die Gewinnmarge hat sich vom Einbruch vor fünf Jahren mittlerweile erholt. Organisches und zugekauftes Wachstum haben sich seit 2016 positiv auf die Ergebnisse ausgewirkt. Stetiges Wachstum zeichnet Swissquote seit Jahren aus. Die verstärkte Europapräsenz und der Aufbau eines Ablegers in Singapur dürften die Erträge in den nächsten Jahren weiter treiben. Für 2019 geht die Bank aufgrund von Akquisitionskosten von einem kleineren Gewinn bei grösserem Umsatz aus. Bis 2022 soll sich der Gewinn verdoppelt haben.

