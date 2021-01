Swissquote mit Rekordergebnis

Das Glanzjahr von Swissquote ist Tatsache. Nachdem die Onlinebank bereits im August angekündigt hatte, 2020 einen rekordhohen Ertrag und einen Gewinn von rund 100 Mio. Fr. anzuvisieren, hat sie nun ihre eigene Prognose leicht übertroffen. 105 Mio. Fr. Gewinn, mehr als doppelt so viel wie 2019, hat Swissquote im vergangenen Jahr verdient. Ein Niveau, das sie vor Corona erst für 2022 erwartet hatte und das selbst auf diesen Termin hin noch als zu optimistisch bezweifelt werden musste. Doch die wegen Corona volatilen Börsen haben dem Handel überraschend Aufwind verliehen und die Swissquote-Aktie zum heissesten Finanztitel des Jahres gemacht. Ihren Wert haben die Valoren innert Jahresfrist verdoppelt. Ob das neue Niveau auch in weiteren zwölf Monaten noch gerechtfertigt ist, hängt davon ab, wie viele ihrer neuen Kunden Swissquote langfristig binden kann und ob die Handelslust hoch bleibt. Die tiefen Zinsen, die auch Finanzlaien an die Börse drängen, und laufend neue digitale Angebote, die Aktienhandel als Thema etablieren, kommen der Bank entgegen. Auch das Kundenpotenzial der geplanten Digitalbanking-App mit Partnerin Postfinance und die erfolgreiche Expansion im Ausland stimmen optimistisch. Die Aktien bleiben ein Kauf.