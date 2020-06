Swissquote profitiert von Börsenlage

Swissquote ist eine der grossen Profiteurinnen der Krise. Weil ihre Kunden während der vergangenen Monate massiv an den Börsen gehandelt haben, soll der Ertrag im ersten Halbjahr um fast die Hälfe angestiegen sein, der Vorsteuergewinn soll sich gar mehr als verdoppelt haben. Damit hätte Swissquote mehr als den halben Weg zu einem jährlichen Vorsteuergewinn von 100 Mio. Fr. geschafft – einem Wert, den sie sich für 2022 zum Ziel gemacht hat, der jedoch vor Covid-19 als überaus optimistisch galt. Der Aktienkurs dürfte auf die Meldung deutlich positiv reagieren. Mittelfristig stellt sich die Frage, wie stark die Bank vom Momentum profitieren kann, das ihr die Krise kurzfristig beschert hat. In einem revidierten Ausblick für 2020 will sie ein vorsichtigeres zweites Halbjahr berücksichtigen. Sinkt die Volatilität, dürften sich zudem negative Effekte wie der Zinsdruck in den USA, der die Erfolgsrechnung belastet, wieder stärker bemerkbar machen. Unterm Strich ist Swissquote – auch dank ihrer erfolgreichen Expansion im Ausland – aber gut positioniert, um nicht nur 2020 als Gewinnerin aus dem Rennen hervorzugehen. Die Aktien sind inzwischen nicht mehr günstig, bleiben aber ein Kauf.

