Swissquote rechnet mit Rekordergebnis im Halbjahr

Immer wieder hat Swissquote die Skalierbarkeit ihres Geschäftsmodells betont. Wie sich in den vergangenen Monaten gezeigt hat, zu Recht. Auf ein grandioses 2020 folgte ein noch besseres erstes Halbjahr 2021. Die auf Trading spezialisierte Bank stellt mit prognostizierten über 130 Mio. Vorsteuergewinn für die ersten sechs Monate eine Performance in Aussicht, wie sie erst in mehreren Jahren erwartet worden war. Nichts spricht dafür, dass der Trend im zweiten Halbjahr gebremst wird. Den Aktien bringt das weiteres Aufwärtspotenzial. Auch wenn sie im laufenden Jahr ein sattes Kursplus verzeichnen, sind sie gemessen an dem zu erwarteten Gewinn günstig bewertet.