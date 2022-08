Swissquote steht voll im Sturm

Swissquote lebt am Puls der Kapitalmärkte. Wenn es an den Börsen wie in den vergangenen Monaten turbulent zu und her geht, spürt der Westschweizer Onlinebroker das unmittelbar in seinen Büchern. So erstaunt es angesichts einbrechender Aktien- und Kryptomärkte wenig, dass sich die Ertrags- und Gewinnentwicklung im ersten Halbjahr im Vergleich zur herausragenden Vorjahresperiode markant verschlechtert hat.

Vorerst dürfte sich dieser Abwärtstrend fortsetzen. Swissquote-CEO Marc Bürki senkt die Jahresziele auf 400 bis 420 Mio. Fr. beim Ertrag und 190 Mio. Fr. beim Gewinn vor Steuern. Im März noch rechnete er mit 475 Mio. Fr. Ertrag und 225 Mio. Fr. Vorsteuergewinn. «Wir sind vorsichtig und gehen nicht von Veränderungen im Marktumfeld oder beim Kundenverhalten aus.» Man wolle nicht enttäuschen, erklärt Bürki.

Ausbaupläne stehen

Dieser trübe Ausblick dürfte die Swissquote-Aktien weiter belasten. Sie haben seit Anfang Jahr bereits rund 45% verloren und gaben am Mittwoch zeitweise weitere 5% ab. Trotz des garstigen Marktumfelds hält Bürki an den Ausbauplänen der Bank fest. Im September soll eine eigene Kryptobörse mit eigenem zentralisierten Auftragsbuch lanciert werden.