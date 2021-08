Swissquote verdoppelt Gewinn

(AWP) Die Online-Bank Swissquote (SQN 150.80 -2.2%) hat im ersten Halbjahr einen massiven Kundenzustrom und einen starken Neugeldzufluss erlebt. Nicht zuletzt wegen dem Boom im Kryptogeschäft sprangen die Erträge in die Höhe und der Halbjahresgewinn konnte mehr als verdoppelt werden.

Der Nettoertrag erhöhte sich auf einen neuen Höchstwert von 264,4 Mio. Fr., was einem Anstieg um rund 64% gegenüber der Vorjahresperiode entspicht, wie Swissquote am Freitag mitteilte. Das Unternehmen verzeichnete in allen Ertragssegmenten gestiegene Handelsaktivitäten.

Der Vorsteuergewinn erreichte in den ersten sechs Monaten 134,6 Mio. Fr. gegenüber 58,4 Mio. in der gleichen Vorjahresperiode. Unter dem Strich resultierte ein um 131% gestiegener Reingewinn von 116,4 Mio. Fr.

Damit liegen die Semesterergebnisse noch etwas über der Vorankündigung der Bank vom Juni. Swissquote hatte damals erklärt, mit einem Nettoertrag von «rund 260 Mio. Fr.» und einen Vorsteuergewinn von «voraussichtlich 130 Mio. Fr. » zu rechnen.

Enormer Schub im Kryptogeschäft

Einen enormen Schub erlebte das Geschäft mit Kryptowährungen: Der Nettoertrag in diesem Geschäft schoss auf 63,2 Mio. Fr. (Vorjahr 4,8 Mio.) in die Höhe. Die Popularität von Kryptoanlagen und Bitcoin (Bitcoin 40'699.00 -0.47%) habe im ersten Semester auch bei institutionellen Anlegern zugenommen und historische Rekordniveaus erreicht, so Swissquote.

Vervielfacht hat sich mit dem starken Handel in allen Anlageklassen auch der Nettohandelsertrag, der sich auf 42,6 Mio. Fr. belief gegenüber 2,8 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Verhältnismässig bescheidenere Anstiege gab es dagegen im Kommissionsgeschäft (Nettokommissionsertrag +10,9% auf 87,1 Mio.) sowie im Online-Devisenhandel (Netto-eForex-Ertrag +4,9% auf 63,0 Mio.). Im Zinsengeschäft (Nettozinsertrag -36,9% auf 10,5 Mio.) dominierten weiterhin die Negativzinsen.

50 Temporärstellen

Der Betriebsaufwand erhöhte sich mit einem Plus von 26,9% auf 129,8 Mio. Fr. weniger stark als der Ertrag. Zurückzuführen war die Zunahme vor allem auf höhere Personalkosten – zum einen wegen Rückstellungen für die variablen Vergütungen und zum anderen wegen der Schaffung von über 50 Temporärstellen zur Bearbeitung der äusserst zahlreichen Kundenanfragen.

Insgesamt verzeichnete Swissquote im Halbjahr die Eröffnung von 49’552 neuen Kundenkonten, entsprechend war auch der Netto-Neugeldzufluss mit 4,9 Mrd. Fr. (Vorjahr +3,0 Mrd.) auf einem neuen Rekordhoch. Dank dem Geldzufluss und den positiven Marktbedingungen kletterten die Kundenvermögen um 50% auf 50,2 Mrd. Fr.

Prognosen 2021 nach oben

Für das Gesamtjahr 2021 revidiert die Online-Bank ihre Prognosen ebenfalls stark nach oben. Neu strebt Swissquote nun einen Nettoertrag von 465 Mio. Fr. an, nachdem das Institut bisher von 365 Mio. ausgegangen war. Der Vorsteuergewinn soll 210 Mio. Fr. erreichen gegenüber der bisherigen Prognose von 130 Mio.

Wie bereits bekannt wird per Anfang Jahr die Luzerner Kantonalbank (LUKN 420.00 -1.06%) (LUKB) exklusiver Partner von Swissquote im Hypothekargeschäft, nachdem sie bisher mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank zusammengearbeitet hatte. Die beiden Partner prüften mittelfristig weitere Möglichkeiten für strategische Kooperationen, heisst es.

Die im Mai mit der Postfinance lancierte digitale Finanz-App «Yuh» hat derweil laut den Angaben zwei Monate nach dem Start die Marke von 20’000 aktiven Kunden erreicht. Das weitere Wachstum verlaufe plangemäss.