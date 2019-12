Swiss Re verkauft britische Tochter ReAssure

Es ist geschafft. Die Tochtergesellschaft ReAssure kommt in neue Hände. Swiss Re versuchte schon früher dieses Jahr, den britischen Versicherungsdienstleister aus der Konzernbilanz zu kriegen. Vorgesehen war die Platzierung der Kapitalmehrheit an der Londoner Börse. Doch die Nachfrage von Investoren blieb schwach. Der Börsengang wurde abgesagt. Mit dem Verkauf des Unternehmens an den britischen Wettbewerber Phoenix erreicht Swiss Re nun das Ziel auf einem anderen Weg. Die Transaktion wird erst 2020 durchgezogen. Dann kriegt der Schweizer Konzern im Tausch Aktien von Phoenix sowie Cash. Nicht unwahrscheinlich ist, dass dieses Geld für einen weiteren Rückkauf eigener Aktien eingesetzt werden wird. Diese Aussicht wiegt bei weitem auf, dass in der diesjährigen Rechnung ein kleiner Bewertungsverlust verbucht werden muss. Für die Swiss-Re-Aktien ist die heutige Nachricht vermutlich positiv.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.