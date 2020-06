Neue Syngenta Group bleibt der Schweiz treu

(AWP) Syngenta bleibt auch in seiner neuen Zusammensetzung dem Standort Schweiz treu. Wie bereits Anfang Jahr mitgeteilt, umfasst die neue Gruppe neben der bisherigen Syngenta die israelische Adama und die Agrargeschäfte der in China beheimateten Sinochem. Zum Chef der neuen Gruppe wurde Erik Fyrwald ernannt, der bislang die Syngenta AG geleitet hat. Ein Börsengang ist zudem weiterhin bis spätestens 2022 geplant.

Wie die Syngenta Group am Donnerstag mitteilte, ist die Gruppe Weltmarktführer im Bereich Pflanzenschutz, weltweit die Nummer drei im Bereich Saatgut sowie in China Marktführer bei Düngemitteln und führender Anbieter von landwirtschaftlichen Dienstleistungen. 2019 erzielten die Unternehmen zusammen einen Umsatz von insgesamt 23 Mrd. $. Sie beschäftigt 48’000 Mitarbeitende in mehr als 100 Ländern.

Wie es im Communiqué weiter heisst, ist die neue Gruppe in vier Geschäftseinheiten aufgeteilt. So werde der Bereich Crop Protection mit Sitz in Basel von Jon Parr geführt. Syngenta Seeds werden von Chicago aus operieren und von Jeff Rowe geführt. Die Leitung der israelischen Adama werde Ignacio Dominguez übernehmen, während die Sparte Syngenta Group China unter der Leitung von Hengde Qin von Shanghai aus operieren werde.

An den Plänen, die neue Gruppe bis spätestens 2022 an die Börse zu bringen, halte man auch weiterhin fest, erfuhr die AWP auf Anfrage. Dabei würde das Hauptlisting für Shanghai geplant. Zweitlistings etwa in der Schweiz seien dann in einem nächsten Schritt denkbar.