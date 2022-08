Taiwan ist Japans Schwachstelle

Im brandgefährlichen Konflikt um Taiwan stehen die Volksrepublik China und die USA im Zentrum. Doch besonders schwer betroffen wäre im Fall eines offenen Krieges auch Japan, was zudem den Gang der Weltwirtschaft erheblich belasten würde. Angesichts von Japans militärischen und geopolitischen Verletzlichkeiten würde Tokio wohl sehr bald ins Kriegsgeschehen einbezogen werden. Ein Flächenbrand in Ostasien könnte unvermeidlich werden.

Zum Autor Urs Schoettli ist freier Publizist in Tokio.

Mit Blick auf Taiwan ist Japan gleich in dreifacher Hinsicht schwer verletzlich: wirtschaftlich, geopolitisch und militärisch. Zunächst geht es um die wirtschaftliche Vernetzung. Mit einem Anteil von 7% ist Taiwan Japans drittwichtigster Handelspartner. Die beiden hoch industrialisierten Länder sind eng miteinander verflochten, und ein Grossteil des bilateralen Handels umfasst hochwertige Technologie. Der enge Austausch ist auch eine Folge davon, dass Taiwan von 1895 bis 1945 eine japanische Kolonie gewesen war und im Gegensatz zum chinesischen Festland auch von japanischen Modernisierungseinflüssen profitiert hatte.

Ein Krieg um Taiwan und eine chinesische Vereinnahmung der Insel hätten verheerende Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft. Japans Regierung hat unlängst beschlossen, die einheimische Halbleiterindustrie zu fördern, um die gefährliche Abhängigkeit von Taiwan zu mindern, doch wird dies noch einige Zeit erfordern. Ferner wird es schwierig sein, binnen nützlicher Frist die japanisch-taiwanischen Lieferketten durch Drittparteien zu diversifizieren.

Brennpunkte an Meerengen

Die gefährlichsten international befahrenen Meerengen der Welt befinden sich im indopazifischen Grossraum, von der Strasse von Hormus am Eingang zum Persischen Golf und der Strasse von Malakka bei Singapur bis hin zur Strasse von Taiwan. Bei all diesen Verkehrswegen des Welthandels sind es allein die USA, die über die militärischen Mittel verfügen, sie falls nötig mit Gewalt offen zu halten. In den «guten Zeiten» des Kalten Krieges und der Globalisierung gingen die meisten Länder – gerade auch wichtige Handelsnationen wie Deutschland und Grossbritannien – davon aus, dass die Amerikaner schon nach dem Rechten sehen würden.

Auch Japan, das wohl zu den Industriestaaten zählt, die am stärksten von einer funktionierenden Weltwirtschaft abhängen, hat sich bequem unter dem amerikanischen Schutzschirm eingerichtet. Das Land besitzt, von Wasserkraft abgesehen, keine einheimischen Energiequellen, keine namhaften Rohstoffe und deckt nur 40% seines Bedarfs an Grundnahrungsmitteln aus eigener Produktion. Dennoch hat es unter Berufung auf seine pazifistische Verfassung seine Anstrengungen in der Sicherheitspolitik über Jahrzehnte hinweg auf kleinstem Feuer gehalten. Chinas rasanter Aufstieg zur Weltmacht und die verblassende Wirksamkeit der Pax Americana in Asien konfrontieren Japan mit neuen Sicherheitsbedürfnissen, die die Regierung nun zu einer kräftigen Aufstockung des Verteidigungshaushalts veranlassen.

Umstrittene Inseln

Die dritte Verletzlichkeit betrifft die unmittelbare militärische Bedrohung des japanischen Archipels. Okinawa ist näher bei Taiwan als bei den japanischen Hauptinseln. Sollte es zum offenen Krieg um Taiwan kommen, so wäre zumindest mit der Verletzung des japanischen Luftraums und der japanischen Territorialgewässer zu rechnen, wenn nicht mit viel Schlimmerem. Die Amerikaner unterhalten auf Okinawa Stützpunkte, die zu ihren wichtigsten Basen in Übersee gehören. Es ist wohl unvermeidlich, dass im Fall einer Eroberung Taiwans durch die chinesische Volksbefreiungsarmee die USA und Japan ins Kriegsgeschehen verwickelt würden.

Es sind nicht nur die Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer, die von China beansprucht werden – auch auf Okinawa erheben chinesische Nationalisten Anspruch. Sie verweisen darauf, dass Okinawa vor der Absorption durch Japan als Königreich Ryu Kyu ein Tributstaat des Reichs der Mitte gewesen sei. Ein Blick auf die Karte zeigt, wie wichtig es für Peking ist, den Cordon sanitaire bestehend aus Taiwan, Okinawa und den japanischen Inseln zu durchbrechen.

Gefahr der Eskalation

Mit seiner jüngsten Machtdemonstration in der Luft und zur See hat China vorgeblich auf den provokanten Taiwanbesuch von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des amerikanischen Abgeordnetenhauses, reagiert. Der Umfang und die Komplexität dieser Manöver legen indessen nahe, dass es sich hier um eine langfristig geplante Operation handelt. Taiwan, den USA, Japan und der Welt insgesamt sollte warnend gezeigt werden, dass China jederzeit bereit ist, die Insel von der Aussenwelt abzuschnüren und mit militärischer Gewalt in die Knie zu zwingen. Die ganze Machtdemonstration ist politisch umso bedeutsamer, als sie im Vorlauf zum 20. Parteitag der Kommunstischen Partei Chinas geschieht.

An diesem historischen Anlass wird Staats- und Parteichef Xi Jinping, der wiederholt betont hat, die Wiedervereinigung der «abtrünnigen Provinz» Taiwan mit dem Mutterland nötigenfalls auch mit Gewalt zu realisieren, für eine präzedenzlose dritte Amtszeit bestätigt werden. Mit einer Rückführung der Insel würde das letzte Kapitel des blutigen chinesischen Bürgerkrieges besiegelt werden, und Xi würde in seiner historischen Bedeutung in die Nähe von Mao Zedong aufrücken.

Beobachter der geopolitischen Entwicklungen im Fernen Osten werden ihr Augenmerk auf die Massnahmen legen, die von den USA und Japan kurz- und mittelfristig ergriffen werden. Dabei geht es sowohl um die militärische Aufrüstung als auch um diplomatische und sicherheitspolitische Initiativen. Aus all dem ergibt sich ein erhebliches Eskalationspotenzial, das den Indopazifik heimsuchen könnte. Ins Spiel kommt dabei gegenüber China die Containment-Strategie des Westens, wie sie vom Quad, vom Quadrilateral Security Dialogue mit den USA, Japan, Australien und Indien, angestrebt wird. In dieses Bild passt die Verlautbarung des amerikanischen Verteidigungsministeriums, dass US-Truppen an indischen Manövern nahe der zwischen New Delhi und Peking umstrittenen Grenze zu China teilnehmen werden.