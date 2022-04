Talenthouse ausser Rand und Band

Der jüngste Neuzugang an der Schweizer Börse hat in einer Woche eine wilde Achterbahnfahrt hingelegt. Die Aktien von Talenthouse hatten am Dienstag vor einer Woche bei 0.95 Fr. eröffnet, und noch am selben Tag ein Hoch bei 1.42 Fr. erklommen. Bis zum Freitag brachen die Papiere auf 0.79 Fr. ein. Am Montag rauschten sie bis auf 0.22 Fr. hinab, um mit 0.25 Fr. noch einmal fast 70% tiefer zu schliessen. Am Dienstag dann verdoppelte sich der Preis in einer kräftigen Gegenbewegung.