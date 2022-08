Talenthouse mit weniger Umsatz und Gewinn

(AWP) Talenthouse (THAG 0.1810 -0.55%) hat im ersten Halbjahr den vorläufigen Zahlen zufolge deutlich weniger Umsatz und Gewinn erzielt. Der Umsatz in US-Dollar schrumpfte aus Pro-Forma-Basis um 6%. Der Bruttogewinn ging um 18% zurück, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte.

Dabei seien jedoch mehrere Faktoren zu bereinigen, um die zugrundeliegende Leistung zu bewerten, heisst es. Bereinigt um Währungseinflüsse, ein bedeutendes Projekt, das im Vergleichszeitraum zu einmaligen Erträgen führte, und zeitliche Verschiebungen bei den Umsatzkosten wäre der Bruttoumsatz im ersten Halbjahr um 6% angestiegen, der Bruttogewinn um 10%.

Das zugrunde liegende Geschäft habe sich im Rahmen der Erwartungen des Managements bewegt, das «nach wie vor zuversichtlich» sei. Weil Talenthouse die Übernahme von Coolabi erst am 7. Juli 2022 abgeschlossen hat, wurden die Auswirkungen der übernommenen Tochtergesellschaft auf die Ergebnisse von Talenthouse in diesem Bericht noch nicht berücksichtigt, wie es weiter heisst.

Die Betriebskosten seien im Berichtszeitraum trotz der erheblichen Investitionen in den Geschäftsbereich Community Empowerment gesunken, so die Mitteilung weiter. Talenthouse werde die Betriebskosten jedoch weiterhin laufend überprüfen. Das Kostenmanagement im Berichtszeitraum habe die strategische Entwicklung des Unternehmens nicht beeinträchtigt.

Talenthouse war früher ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft New Value und ist seit Ende März 2022 an der Schweizer Börse SIX kotiert.