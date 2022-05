Talenthouse steigert Umsatz

(AWP) Talenthouse (THAG 0.2420 +4.31%) hat im ersten Quartal 2022 vorläufigen Zahlen zufolge den Umsatz und das Ergebnis gesteigert. Talenthouse war früher ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft New Value und ist seit Ende März 2022 an der Schweizer Börse SIX kotiert.

Der Pro-forma-Umsatz stieg auf 4,9 Mio. $ von 1,5 Mio. im ersten Quartal 2021, wie Talenthouse am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig seien die Kosten gesenkt worden. Der Pro-forma-Bruttogewinn erreichte 3,1 Mio. $ nach 1,0 Mio. im Vorjahr.

Die ungeprüften Zahlen würden allerdings bereits Coolabi zu 100% mit einschliessen. Talenthouse hält derzeit 33% und beabsichtigt die Übernahme im zweiten Quartal abzuschliessen.