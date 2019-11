Talfahrt der US-Industrie verlangsamt sich minimal

(Reuters) Die Abwärtsspirale der US-Industrie hat sich minimal verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex stieg im Oktober auf 48,3 Punkte von 47,8 Zählern im Vormonat, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Firmenbefragung des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem stärkeren Plus gerechnet. Das Barometer signalisiert bei Werten unter 50 Punkten schrumpfende Geschäfte.

Die Bauausgaben in den USA stiegen unterdessen. Sie zogen im September um 0,5% an, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Experten hatten nur mit einem Anstieg von 0,2% gerechnet.