Im Castello di Grinzane gelangen weisse Trüffel zur Auktion. Die edlen Knollen aus dem Piemont gehören zu den teuersten Köstlichkeiten überhaupt. Fast niemand kann sie sich leisten – so wenig wie das überschuldete Italien die Wahlversprechen der linken und der rechten, der roten, blauen oder sonst bunten Parteien bezahlen kann. Grinzane gehörte Camillo Benso di Cavour (1810–1861). Der Graf war eine treibende Kraft des Risorgimento, der Einigung Italiens zum Nationalstaat. Cavour, der 1852 Premier des Königreichs Sardinien-Piemont wurde, nahm erst den Österreichern die Lombardei ab; 1860 schlossen sich u. a. die Toskana und die Emilia-Romagna Sardinien-Piemont an. Im gleichen Jahr folgte der Vorstoss in den Kirchenstaat, Giuseppe Garibaldi zog ins Königreich beider Sizilien. 1861 wurde im provinziellen Turin die neue italienische Monarchie unter dem sardischen König Vittorio Emanuele ausgerufen; Cavour diente dem fragilen Gebilde als erster Ministerpräsident, starb aber bald. Siziliens prächtige Metropole Neapel – Europas drittgrösste, nach Paris und London – verblich von da an. Cavour, der vorzugsweise Französisch parlierte, glaubte, im Süden spräche man Arabisch. Es gibt eben weisse und schwarze Trüffel.