«Tech bietet die besten Chancen seit Jahren»

Herr Beckers, was erleben Tech-Investoren derzeit an der Börse: eine Sektorrotation, eine Bereinigung – oder sogar eine dauerhafte Bewegung weg von Tech-Werten?

Auf keinen Fall beobachten wir eine anhaltende Abkehr von Technologieaktien. Das beweist allein schon die starke Erholung, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben. Technik wird unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft auch künftig dominieren – und das spiegelt sich entsprechend in den Kursen. Wenn man unter die Oberfläche schaut, haben im US-Technologieindex Nasdaq 500 Unternehmen vier Fünftel oder mehr ihres Werts im Vergleich zum jeweiligen Höchst vergangenes Jahr verloren. In Einzelfällen mag das gerechtfertigt sein, etwa wenn die Unternehmen nicht geliefert haben. In den meisten Fällen ist es eine Übertreibung – was Chancen öffnet.