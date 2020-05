Tech-Giganten enteilen der Realität

Die Tech-Titanen haben ihre Widerstandskraft in Zeiten der Krise unter Beweis gestellt. Amazon, Apple & Co. haben in den vergangenen Tagen Quartalszahlen vorgelegt – und die Dienste der führenden Technikkonzerne waren und bleiben in Zeiten von Coronapandemie, Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren gefragt. «Die gegenwärtige Krise zeigt die Anpassungsfähigkeit und die Beständigkeit von Amazons Geschäft wie nie zuvor – aber es ist auch die härteste Zeit, die wir je erlebt haben», sagte etwa Amazon-CEO Jeff Bezos.

Vergangene Woche schon hatte die Online-Videothek Netflix Zahlen vorgelegt und damit den Reigen für die Abschlüsse der Tech-Unternehmen eröffnet. In den ersten drei Monaten des Jahres, also in den Zeiten der Coronakrise, haben sich gut 16 Mio. neue Nutzer für den Streaming-Dienst angemeldet, doppelt so viele wie erwartet. Diese Woche zogen mit Google-Mutter Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft weitere Tech-Schwergewichte Bilanz.