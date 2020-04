Tech-Titanen nutzen die Chance in der Krise

Applaus für Apple-CEO Tim Cook: 20 Mio. Atemschutzmasken hat der US-Tech-Konzern bereits für die Beschäftigten im US-Gesundheits­wesen beschafft. Mit Google wird eine App entwickelt, um vor Corona zu warnen. Der Schritt ­mutet nur auf den ersten Blick selbstlos an. Auch die Dienste von Facebook, ­Microsoft & Co. sind derzeit gefragt. Die Tech-Konzerne haben mehr defensiven Charakter als gedacht, könnten als Gewinner aus der Coronakrise und der anstehenden Konsolidierung der Branche hervorgehen. Und ganz nebenbei ihr ramponiertes Bild in der Öffentlichkeit und bei Politikern ausbessern.

