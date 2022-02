Tech: Zwischen Amazon-Glück und Meta-Misere

Börsen in Aufruhr: Mit hohen Abschlägen strafen Investoren Tech-Titel ab, die bei Vorlage der Geschäftszahlen enttäuschen – oder jubeln Werte nach oben, die besser abschneiden. Das hat sich diese Woche bei Facebook-Mutter Meta gezeigt, ebenso wie im anderen Extrem bei Amazon. Die Vorgaben der Grossen zogen kleinere Valoren des jeweiligen Sektors deutlich nach unten oder oben. Tech-orientierte Anleger brauchen weiter starke Nerven.

Schon die Abschlüsse von Netflix, Microsoft und Apple haben gezeigt, dass der diesjährige Quartalsreigen etwas Besonderes ist. Mitten in der Sektorrotation – weg von Growth-, hin zu Value-Aktien – stehen die Abschlüsse von Technologieunternehmen unter Beobachtung. Wenn die Zinsen in den USA steigen, so die Furcht, tun sich vor allem diejenigen Unternehmen schwer, die künftiges Wachstum finanzieren müssen – also Tech-Titel. Unklar jedoch, inwiefern Tech-Konzerne betroffen sind, deren Produkte im digitalen Alltag nicht mehr wegzudenken sind und die über Jahre hohe Barreserven angehäuft haben.

Alphabet splittet sich

Für gute Stimmung sorgte Google-Mutter Alphabet nach Vorlage des Quartalsberichts am Dienstagabend. Die Valoren avancierten in der Spitze fast um ein Zehntel. Der Internetkonzern profitierte dank seiner dominanten Stellung vom Aufschwung im digitalen Werbemarkt. Im vierten Quartal erwirtschaftete er einen Umsatz von 75,3 Mrd. $, ein Plus von 32%. Der Gewinn stieg 35% auf 20,6 Mrd. $ Für das Kursplus war auch die Nachricht verantwortlich, dass Alphabet einen Aktiensplit im Verhältnis eins zu zwanzig plant. Obschon sich durch den Split an den Fundamentaldaten nichts ändert, gehen Beobachter davon aus, dass der Schritt die Papiere für eine breitere Schicht von Anlegern interessant macht. Am Freitag kostete eine Alphabet-Aktie fast 3000 $ – nach dem Split ab dem 15. Juli wären es dann noch etwa 150 $.