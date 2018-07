Technologiewerte fallen zurück

Information Technology (IT) wurde letztmals in der Kolumne vom 6. Dezember 2017 behandelt. Seither ist der Sektor um 13,4% gestiegen, während der MSCI Welt 3,9% zugelegt hat. Damals hielt ich es für möglich, dass IT in eine spekulative Blase mündet. Mittlerweile ist an den Börsen vieles geschehen, was allfällig angespannte Nerven beruhigen sollte.

Positiv beurteile ich die immer wiederkehrenden Präferenzverschiebungen zwischen den Sektoren. Neuerdings beachtenswert sind dabei die Abnahme des Momentums in IT und seine Zunahme in Consumer Staples und Healthcare, nachdem diese beiden Sektoren über mehrere Monate relativ schwach waren. Diese Verschiebung vollzog sich vor allem zulasten von Industrials und Financials.

In der Kolumne vom 11. Juli 2018 habe ich argumentiert, dass Präferenzverschiebungen zwischen den Sektoren eine kritische Auseinandersetzung mit fundamentalen Daten belegen. Dazu gehören auch die Folgen der US-Handelspolitik, die an der Börse immer weniger als temporäre Erscheinung während der Präsidentschaft von Donald Trump verstanden wird, sondern als Paradigmenwechsel.

Isolationismus nicht neu

Die Börse scheint mehr Geschichtsbewusstsein aufzubringen als die meisten Leitartikler, die sich mehr mit dem Benehmen des Präsidenten auseinandersetzen als mit seiner Politik. Der Isolationismus hat nämlich eine lange Tradition in den USA und eine noch längere in der Republikanischen Partei. Der erste Präsident, der das Land auf die internationale Bühne hievte und in Konflikte weit weg von den eigenen Grenzen intervenierte, war Woodrow Wilson durch den Eintritt in den Ersten Weltkrieg 1917. Der Völkerbund ging auf seine Initiative zurück, doch wurden die USA nicht Mitglied.

Stattdessen zogen sie sich von der internationalen Bühne zurück. Noch während des Zweiten Weltkrieges wehte jedem Versuch von Präsident Franklin Delano Roosevelt, eine aktivere Aussenpolitik zu betreiben, ein scharfer Wind entgegen. Die Republikanische Partei blieb bis zur Wahl von Dwight D. Eisenhower 1952 zum Präsidenten ihrem isolationistischen Credo treu. In der Demokratischen Partei regten sich immer wieder recht starke isolationistische Kräfte.

Präferenzen ändern sich

Mit der Abstrafung sehr vieler Industrieaktien unter Einschluss ausgewählter amerikanischer Titel zeigt die Börse, dass sie keine Umkehr der Handelspolitik erwartet, gleichgültig, wie die Zwischenwahlen im November ausgehen und wer in rund zwei Jahren der nächste Präsident sein wird – und dass sie damit umgehen kann. IT dürfte deswegen nicht in eine Blase gemündet sein. Stattdessen hat der Sektor Momentum eingebüsst, ohne den Aufwärtstrend aufzugeben. Handelspolitische Retorsionsmassnahmen Chinas dürften ins Kalkül gezogen werden.

Derweil gedeihen Healthcare und Consumer Staples, die entweder unverzichtbare Produkte herstellen, global produzieren oder mit lokalen Marken als lokale Anbieter in Erscheinung treten können. IT ist in meinem Ratingsystem, das die relative Attraktivität der Sektoren wiedergeben soll, hinter Energy und Healthcare auf Platz drei von elf Sektoren zurückgefallen, dicht gefolgt von Consumer Staples. F. A. von Hayek lehrte uns, dass relative Preise einen Blick in das Narrativ der Märkte gewähren. Genau das haben sie meines Erachtens wieder getan.