WHO-Chef: Zu wenig «soziale ­Distanz» zu China

Die Weltgesundheitsorganisation und ihr Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus haben eine schöne Aufgabe – eigentlich. Sie sollen sich um das Wohlergehen der Menschheit kümmern und zu diesem Zweck vor allem rechtzeitig vor Gefahren warnen. Doch das klingt einfacher, als es ist, denn als Unterorganisation der Uno ist die in Genf ansässige WHO stets hoch politisch gewesen. Dies spüren die WHO und ihr Chef nun in der Coronapandemie mit ihren üblen Folgen in ganz besonderem Mass. Am Dienstag hat US-Präsident Donald Trump der WHO alle Mittel gestrichen, was ihre Arbeit künftig stark erschweren dürfte.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.