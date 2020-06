Teilen der USA droht Lockdown

Anschauungsmaterial gab es genug. Beispielsweise in Wuhan in China oder in der Lombardei in Italien. Selbst in New York gab es über Wochen apokalyptische Bilder von überlasteten Notfallaufnahmen, Leichen, die in Kühllastern zwischengelagert werden mussten und Feldspitälern unter anderem im Central Park. Ganz zu schweigen von den über 22’000 Toten – oder jeder vierhundertste New Yorker. Doch offenbar hat das alles nicht gereicht. Denn mehr als ein Dutzend US-Staaten verzeichnen steigende tägliche Neuansteckungen mit Sars-CoV-2.

Dabei handelt es sich aber, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen wie Alaska und Vermont, nicht um eine zweite Welle, denn dafür ist es noch zu früh. In vielen Staaten wurde die Ausbreitung nicht ausreichend unter Kontrolle gebracht, bevor die Lockerungen der wirtschaftlichen Restriktionen in den vergangenen Wochen eingeleitet wurden. Am meisten neue Fälle verzeichnet derzeit Kalifornien. Waren es im April im Mittel nur tausenddreihundert Neuansteckungen pro Tag, sind es im Juni doppelt so viele. Dennoch ist die Lage nicht ganz so dramatisch, denn ein Teil des Anstiegs kann darauf zurückgeführt werden, dass fleissiger getestet wird. Die Quote der positiven Testergebnisse ist mit 4,4% relativ stabil.

Für Arizona kann das hingegen nicht behauptet werden. Seitdem am 15. Mai die Restriktionen gelockert wurden und Restaurants, Läden und Fitnesscenter wieder öffnen dürfen, steigt die Zahl der Neuansteckungen exponentiell. Unterdessen beträgt sie mehr tausend pro Tag. Gestiegen ist auch die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Patienten. Das Gesundheitssystem operiert bereits gefährlich nahe an der Kapazitätsgrenze. Ähnlich sieht die Entwicklung in Texas aus. Der Bezirk Harris County, der die Grossstadt Houston umfasst, steht gemäss Offiziellen kurz davor, den Lockdown wiedereinzuführen. Auch andere Staaten und Bezirke dürften sich demnächst in einer ähnlichen Situation befinden.

Und was macht US-Präsident Donald Trump? Er verlegt den republikanischen Parteitag zu seiner Kandidatur-Krönung von Ende August von Charlotte, North Carolina (ein Staat mit steigenden Neuansteckungen) nach Jacksonville, Florida (ebenfalls ein Staat mit steigenden Neuansteckungen), weil Charlotte Bedenken angemeldet hatte, momentan einen solchen Grossanlass durchzuführen.

Davor will Trump zur Wiederaufnahme der Wahlveranstaltungen nächsten Freitag in Tulsa, Oklahoma (stabile Neuansteckungen) eine Rally durchführen. Mit der Wahl von Datum und Ort provoziert er: Während am 19. Juni das Ende der Sklaverei zelebriert wird, fand in Tulsa vor neunundneunzig Jahren eines der grössten Massaker an Schwarzen statt, dem bis zu dreihundert Menschen zum Opfer fielen.

Dass sich Trump über die Ausbreitung des Coronavirus Gedanken macht, zeigen aber die Geschäftsbedingungen für die Rally. Um Trump zujubeln zu ­dürfen, muss nämlich jeder Teilnehmer zustimmen, nicht zu klagen, falls er sich an der Veranstaltung mit Covid-19 ­ansteckt.