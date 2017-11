Temenos macht Fortschritte in den USA

Der kommerzielle Schwung von Temenos hält an, auch im strategisch wichtigen US-Markt. Am Montag meldeten die Genfer Softwarespezialisten einen Auftrag einer Grossbank aus den USA. Ihr Name ist bisher nicht bekannt. Das neue Projekt betrifft die Cash-Management-Plattform von Temenos‘ Hauptprodukt T24. Es handelt sich um keinen Grossauftrag nach Auslegung des Unternehmens. Er dürfte das Ergebnis von Temenos also mit weniger als 5 Mio. $ pro Quartal beeinflussen.

Der Aktienkurs reagierte deshalb auch nicht überschwänglich. Doch ein Plus von 1,4% im Morgenhandel genügte, um die Aktien zeitweise auf über 120 Fr. zu hieven. Das entspricht einem weiteren Allzeithoch. Die Titel haben bereits in den vergangenen Wochen stark avanciert und verzeichnen einen Kursgewinn von rund 30% in nur drei Monaten.