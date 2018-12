Temenos kauft Avoka

(AWP) Der Bankensoftwarehersteller Temenos (TEMN 128.6 5.5%) übernimmt das US-Unternehmen Avoka. Dieses ist auf die digitale Kundengewinnung spezialisiert. Temenos bezahlt für die Übernahme 245 Mio. $, wie Temenos am Mittwoch mitteilte.

Die Avoka-Plattform solle nun in das «Front Office»-Produkt von Temenos integriert werden, hiess es weiter. Letztlich wolle man den Kunden so eine umfassende Komplettlösung für das digitale Bankgeschäft bieten.

Avoka hat bisher rund 85 Kunden, die grösstenteils über ein sogenanntes «Software as a Service»-Modell (SaaS) bedient werden. Das bedeutet, dass die Software und die IT-Infrastruktur von einem externen IT-Dienstleister – in diesem Fall Avoka – betrieben und von den Kunden als Dienstleistung genutzt werden.

«Hochstrategische Akquisition»

«Dies ist eine hochstrategische Akquisition für Temenos, da sie nicht nur unsere Führungsposition im Bereich Digital Front Office, sondern auch unsere Position auf dem US-Markt stärkt», wird Temenos-Finanzchef Max Chuard in der Meldung zitiert.

Avoka sei bereits Marktführer und verzeichne derzeit ein starkes Wachstum, da die Banken aktuell stark im Bereich digitale Kundenakquisition und Onboarding-Erfahrung investierten, so Chuard weiter.

Gegründet wurde Avoka laut den Angaben ursprünglich in Australien. Heute ist die Firma jedoch in Denver im US-Bundesstaat Colorado domiziliert. Die Kundenbasis umfasst sowohl kleinere wie auch grosse Banken in Australien, Europa und den USA. In Büros im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten sowie in Australien beschäftigt Avoka insgesamt 270 Mitarbeiter.