Temenos kauft in den USA zu

(AWP) Temenos (TEMN 157.95 -2.14%) kauft das US-Unternehmen Kony. Dafür legt der Spezialist für Bankensoftware 559 Mio. $ auf den Tisch, zuzüglich einer Earn-Out-Komponente von 21 Mio. Der Deal soll noch im vierten Quartal abgeschlossen werden, muss zuvor aber noch von den Behörden genehmigt werden.

Die Übernahme beschleunige das Wachstum von Temenos in den USA, schrieb Temenos in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Temenos will den Kauf in Bar und mit Schulden bezahlen.

Der US-Bankensoftwarehersteller Kony dürfte bis 2020 einen Umsatz von 115 Mio. $ erreichen und das Wachstum von Temenos ab 2020 befeuern, hiess es weiter. Über 60% der Umsätze seien wiederkehrend, da der Grossteil aus dem Software-as-a-Service-Geschäft (SaaS) stamme. Dabei wird die Software aus der Cloud betrieben und vom Kunden als Dienstleistung genutzt.

Die Übernahme soll sich im nächsten Jahr neutral auf den Gewinn pro Aktie (non-IFRS) auswirken und ab 2021 zum Gewinn beitragen. Das Level der Temenos-Marge soll Kony in drei Jahren erreichen. Kony beschäftigt 1500 Angestellte.

Mit der Übernahme werden auch Kony-Manager in die Geschäftsleitung von Temenos eintreten. So soll CEO Thomas E. Hogan als Präsident Nordameika in das Executive Committee aufgenommen werden. Zudem wird Emily Steele als Vize-Päsidentin Field Operations and Delivery in Nordamerika und Jeffery Kendall Vize-Päsident Verkauf und Vertrieb berufen.