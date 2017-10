Temenos zieht Santander an Land

(AWP/FH) Der Bankensoftware-Hersteller Temenos (TEMN 101.4 -0.69%) hat die spanische Santander Bank als neuen Kunden gewonnen. Nachdem Temenos bereits am Montag eine global tätige Tier-1-Bank als Neukunden für ihre Bankensoftware angekündigt hat, wird damit heute Mittwoch auch der Name der Bank bekanntgegeben. In der Fachpresse war zuvor bereits spekuliert worden, dass es sich beim Kunden um Santander handle.

Openbank, die digitale Bank der Santander Gruppe, werde künftig das Core-Banking-System von Temenos als Lösung im Privatkundengeschäft aber auch für KMU in allen weltweiten Geschäftstätigkeiten implementiert, heisst es weiter. Nähere Angaben zum Deal werden für die kommenden Woche am Mittwoch angekündigt, wenn die Ergebnisse zum dritten Quartal nachbörslich publiziert werden.