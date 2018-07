Tencent-Tochter plant milliardenschweren US-Börsengang

(Reuters) Der chinesische Internetgigant Tencent plant eine Abspaltung und einen Börsengang seines Online-Musik-Geschäfts in den USA. Details zu der Neuemission würden erst später bekanntgegeben, teilte der Facebook-Rivale mit. Der Sprung auf das Handelsparkett von Tencent Music könnte nach Informationen von Insidern rund 4 Mrd. $ schwer sein und das Geschäft mit insgesamt 25 Mrd. $ an der Börse bewerten. Es wäre einer der grössten Börsengänge in der Technologiebranche. Tencent Music Entertainment Group ist Chinas grösstes Musikstreaming-Unternehmen.

Im April war der weltgrösste Musikstreaming-Anbieter Spotify (SPOT 177.44 0.99%) im Rahmen einer Direktplatzierung an die New Yorker Börse gegangen.