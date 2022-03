Elon Musk eröffnet mit viel Pomp Fabrik in Brandenburg

Der reichste Mann der Welt tut derzeit, was er am besten kann: sich in Szene setzen. Zur Eröffnung der neuen Fabrik in der Nähe von Berlin war Tesla-CEO Elon Musk persönlich angereist. Am Dienstag rollten die ersten in Europa produzierten Teslas im 9000-Seelen-Ort Grünheide vom Band.

Die Fabrik soll auf eine Kapazität von 500 000 Fahrzeugen pro Jahr hochgefahren werden. Derzeit stellt Tesla in China und den USA jährlich rund 1 Mio. Elektroautos her. Mit Grünheide dehnt die Elektroautoherstellerin die Produktion auf Europa aus. Mit einer weiteren Fabrik in Texas will sie die Kapazität bis Ende 2022 auf 2 Mio. verdoppeln.