Tesla-Produktion trotz Verbot in Kalifornien

(Reuters) Elon Musk bestätigt seinen Ruf als Rebell der Autobranche: Entgegen den zum Schutz vor der Corona-Pandemie von Behörden erlassenen Einschränkungen liess der eigenwillige Tesla-Chef die Bänder im Hauptwerk des US-Elektroautobauers in Kalifornien anlaufen. Im Stil eines selbsternannten Kämpfers für unternehmerische Freiheit widersetzte er sich dabei der Anordnung der lokalen Behörden und kündigte an, sich den Mitarbeitern am Band anzuschliessen. «Falls jemand verhaftet wird, dann bitte ich darum, dass nur ich es bin», schrieb er auf Twitter. Unterstützung erhielt der Milliardär von US-Präsident Donald Trump. Der forderte die kalifornische Regierung am Dienstag auf, Tesla die Wiederöffnung der Fabrik zu erlauben.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.