Tesla sammelt über 2 Mrd. $ frisches Kapital ein

Tesla braucht Geld. Der US-Elektroautohersteller hat am Freitag eine Kapitalerhöhung durchgeführt, wie sie am Vortag angekündigt wurde. Dass das Unternehmen auf frisches Kapital angewiesen ist, hatte CEO Elon Musk bereits vor einer Woche in Aussicht gestellt. Damals rapportierte Tesla einen Verlust von 702 Mio. $ im ersten Quartal. In dieser Periode hatte Tesla 1,5 Mrd. $ Cash verbrannt, was den Liquiditätsbestand auf 2,2 Mrd. $ reduzierte und das Unternehmen zunehmend in Bedrängnis brachte. Hinzu kommt ein Einbruch bei den ausgelieferten Fahrzeugen gegenüber dem Vorquartal von 30% auf 63 000.

