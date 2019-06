Teure Sicherheit für Einleger

Die EU tritt bei der Stärkung der Bankenunion auf der Stelle. Eurogruppen-Präsident Mario Centeno hat am Freitag in Luxemburg erneut Uneinigkeit zwischen den Mitgliedstaaten einräumen müssen. Ein Zankapfel ist die europäische Einlagensicherung. Sie soll die einzelnen Systeme mit nationaler Finanzierung – in der EU sind Bankeinlagen bis 100 000 Euro bei Insolvenz geschützt – zu einem System mit europäischer Finanzierung vereinen. Das Vorhaben scheitert bislang an der Angst vor faulen Krediten in Risikoländern. Bis zur erhofften Einigung braucht Centeno einen langen Atem.

