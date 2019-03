Thailands schwere Rückkehr zur Normalität

Bangkok lag in den vergangenen Wochen an windlosen Tagen unter einer giftigen Smogwolke. Nicht nur Autos, Fabriken oder verbrannte Abfälle sorgten für dicke Luft, sondern vor allem auch der von den zahllosen Baustellen kommende Feinstaub. In vielen Teilen der thailändischen Hauptstadt wie auch in anderen urbanen Zentren des Landes werden nicht nur für die wachsende Mittelklasse, sondern auch für die zahlungskräftigen Käufer aus China und Europa in grosser Zahl neue Wohntürme in die Höhe gezogen.

Auch die Regierung hat die Bauwut ergriffen. In und um die thailändische Hauptstadt wird eifrig die öffentliche Transportinfrastruktur ausgebaut. Das Herzstück soll der 45 Mrd. $ teure Eastern Economic Corridor sein, der die Hauptstadt und die angrenzenden Provinzen in eine moderne Wirtschaftszone verwandeln soll. Bessere öffentliche Verkehrsmittel, Strassen und Häfen werden die Produktivität längerfristig steigern.