Thales schnappt sich Gemalto

Thales, nicht Atos, wird den in den Niederlanden kotierten Chipkartenspezialisten Gemalto übernehmen. Dafür will der staatsnahe, französische Rüstungskonzern Thales 51 € pro Aktie zahlen, was Gemalto einen Wert von 4,8 Mrd. € gibt. Das entspricht einem Aufpreis von 48% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien über drei Monate. Der IT-Konzern Atos hatte im Vorfeld ungebeten 46 € pro Titel geboten, was Gemalto mit 4,3 Mrd. € bewertet.

Kommt die Übernahme zustande, wäre es die grösste europäische Technologietransaktion des Jahres. Das Thales-Kaufangebot wurde am Sonntag öffentlich. Gleichentags meldete Atos, mit Blick auf ihre «finanzielle Disziplin» kein Gegenangebot lancieren zu wollen. Nur wenn ein Angebot dasjenige von Thales um 9% überböte, würde die Transaktion in Frage gestellt. Ein Gegenangebot hätte Atos zudem verpflichtet, sowohl den Gemalto- wie auch den Thales-Aktionären eine Gebühr zu zahlen, was die Transaktion für Atos massiv verteuert hätte.