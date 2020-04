The Circle wegen Corona verzögert

(AWP) Der Bau des Grossprojekts The Circle am Flughafen Zürich (FHZN 114.9 -0.35%) kommt auch in der Coronakrise weiter voran. Allerdings seien derzeit weniger Leute auf der Baustelle tätig als unter normalen Umständen und einzelne Lieferanten nicht einsatzfähig, teilte der Flughafen Zürich am Donnerstag mit.

Gemäss heutigem Wissenstand sei denn auch mit Verzögerungen von zwei bis drei Monaten zu rechnen, wenn auch nicht alle Mieter davon betroffen seien. Und sollte die erschwerende Situation länger dauern, könnte dies den Terminplan weiter verschieben.

Die bisher für September 2020 geplante Eröffnungsfeier wurde denn auch auf einen derzeit noch nicht bekannten Zeitpunkt verschoben.

Gesundheitszentrum hat oberste Priorität

Oberste Priorität habe derzeit die Fertigstellung das Gesundheitszentrums, das vom Universitätsspital Zürich innerhalb des Circle-Projekts aufgebaut wird. Denn aufgrund der aktuellen medizinischen Notlage sei das Zürcher Unispital darauf angewiesen, möglichst bald Ausweichflächen zur Verfügung zu haben.

Die Flächen der Spitalinfrastruktur innerhalb von The Circle sollen denn auch plangemäss im Sommer an das Unispital übergeben und die Eröffnung wie geplant im Herbst stattfinden.