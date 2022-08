Viel ist vom einstigen britischen Weltreich nicht übrig geblieben: eine Handvoll Inselchen in der Karibik, im Südatlantik, im Pazifik, im Indischen Ozean. Doch auch an zwei strategisch wichtigen Punkten in Europa weht der Union Jack nach wie vor, über den Militärbasen Akrotiri und Dekelia auf Zypern – und über Gibraltar: Am Wachtposten an der Meerenge herrscht Britannia. Zwar hatte Kastilien den «Berg des Tarik» im Zug der Reconquista 1462 eingenommen, doch während des Spanischen Erbfolgekriegs (1701 bis 1714; eine verwickelte Angelegenheit, ein früher Weltkrieg) setzte von englischen und niederländischen Schiffen aus ein Trupp unter Prinz Georg von Hessen-Darmstadt an Land und nahm das Halbinselchen im Handstreich ein. Rückeroberungsversuche der Spanier schlugen fehl; 1713 gelangte «The Rock» im Frieden von Utrecht endgültig an Albion. Endgültig? Für Spanien selbstredend nicht. Die Gefühlslage lässt sich mit einem Vers aus einer Zarzuela, einer Art Volksoperette, von 1890 zusammenfassen: «Desde este montaña oblícua dominais en el Estrecho con el bárbaro derecho de una usurpacion inícua!»; sinngemäss: Von diesem Felsen aus beherrschst du den Seeweg, mit dem Unrecht des Räubers.

Zur Serie «Nonvaleur» basiert auf der Sammlung Schweizer Finanzmuseum der SIX Group. Nummer 169.

Das wird die 1856 gegründete Gibraltar Gas Company – die wohl amerikanische Interessen vertrat, die Aktien lauten auf Dollar – kaum gekümmert haben. Gefährdet war Gibraltar während des Zweiten Weltkriegs; die ­Bevölkerung wurde nach Madeira evakuiert und der Felsen zur Bastion ausgebaut. 1969 schloss Spanien unter Franco die Grenze; erst 1985 ging sie wieder auf, unter Felipe González, denn Spanien stellte sich auf den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft ein. Heute haben die Gibraltarians ein EU-Dilemma: Spanien beitreten wollen sie nicht, den Brexit haben sie abgelehnt.