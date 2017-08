Wirtschaftsaufschwung der Eurozone gewinnt an Schwung

Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone gewinnt weiter an Fahrt: Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr um 2,2%. Dies ist der stärkste Anstieg seit 2011 und markiert zugleich das 17. Quartal in Folge des Konjunkturaufschwungs der Eurozone.

Die jüngsten Daten des Einkaufsmanagerindex von 55,7 Punkten signalisieren, dass sich dieses robuste Wachstum auch in den kommenden Monaten dauerhaft fortsetzen sollte. Die Konjunkturerholung ist dabei breit aufgestellt: Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 2,1% in Deutschland, 1,8% in Frankreich, 1,5% in Italien und 3,1% in Spanien. Dies sollte sich auch trotz der Möglichkeit einer weiteren Euro-Aufwertung positiv auf europäische Unternehmensgewinne auswirken

