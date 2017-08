Investitionsvolumen in den USA steigt klar

Gemessen an den Umfrageergebnissen der Federal Reserve Bank of Philadelphia (Philly-Fed-Index) ist das für die nächsten sechs Monate geplante Investitionsvolumen in den USA im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Im Juli erreichte der Index den höchsten Stand seit 1984 und deutet an, dass das US-Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten weiterhin durch Unternehmensinvestitionen unterstützt wird.

Auch den US-Verbrauchern geht es gut: Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 4,2% im Vergleich zum Vorjahr, das Verbrauchervertrauen liegt weiterhin auf einem hohen Stand und die Arbeitslosenquote sinkt ebenfalls. Diese Daten bieten weiterhin einen guten Ausgangspunkt für US-Aktien und sollten Investoren positiv stimmen, die sich Sorgen über eine potenzielle Konjunkturverlangsamung machen.

