Schwacher Konsum im Vereinigten Königreich

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vereinigten Königreich liegt 0,3% über dem Niveau des Vorquartals, gebremst durch die schwache Entwicklung der Konsumausgaben. Die Wachstumsprognose ist weiter stark vom Konsum abhängig, da dieser 62% des britischen BIPs ausmacht. Im Vergleich liegt der Anteil der Konsumausgaben am BIP in den USA bei 70% und in der Eurozone bei 55%.

Die aktuelle Grafik veranschaulicht, dass die Haushaltsausgaben der Briten laut den zuletzt veröffentlichten Zahlen leicht zurückgegangen sind. Das niedrigere Haushaltseinkommen könnte zu einem weiteren Rückgang des Konsums führen, bevor es wieder Fahrt aufnimmt. Trotz dieser Herausforderungen für die britische Wirtschaft, gibt es ein paar Lichtblicke: die Investitionsvorhaben innerhalb des Königreichs gemessen durch die Umfragen der Bank of England sehen weiterhin positiv aus. Sofern eine bedeutende Steigerung der Reallöhne erfolgt, sollte sich diese positiv auf das Konsumverhalten auswirken.

Hier mehr erfahren über Market Insights. »