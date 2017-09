US-Kerninflationsrate sollte steigen

Die US-Kerninflationsrate ist seit Januar 2017 gesunken. An den Märkten rechnet man nun folglich mit weniger als zwei Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bis Ende 2019. Die aktuelle Grafik zeigt das starke Wirtschaftswachstum in den USA, gemessen durch den ISM-Einkaufsmanagerindex. In den vergangenen Zyklen war dies ein guter Frühindikator für einen Anstieg der Kerninflation. Vor dem Hintergrund der angespannten Arbeitsmarktlage könnte dies dazu beitragen, dass die Kerninflation in den kommenden Monaten wieder ansteigt. Die Fed könnte dadurch gezwungen sein, den Zinssatz schneller anzuheben als es aktuell von den Finanzmärkten erwartet wird.

Hier mehr erfahren über Market Insights. »