Die Konjunktur der Eurozone bleibt im Aufwind. Die jüngsten Daten deuten auf ein anhaltend starkes Wachstum hin. Die Arbeitslosenquote fiel im September auf 8,9 % und ist ein Nachweis für die kontinuierliche Verbesserung des Arbeitsmarkts. Zudem stieg das BIP-Wachstum für das dritte Quartal auf 2,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal an – höher als in den Prognosen erwartet. Das robuste Wachstum und die rückläufige Arbeitslosigkeit führten zum höchsten Stand des Verbrauchervertrauens in der Eurozone seit 16 Jahren. Die Grafik für diese Woche zeigt den engen Zusammenhang zwischen dem Verbrauchervertrauen in der Eurozone und der Performance europäischer Aktien. Das verbesserte Wirtschaftsumfeld sorgt für den ungebrochenen Anstieg des Verbrauchervertrauens und dürfte so für die weitere Wertentwicklung europäischer Aktien förderlich sein.

