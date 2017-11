Die Ausgaben der Chinesen am Singles Day

Singles Day ist ein chinesisches Online-Shopping-Phänomen, das von Alibaba (BABA 188 1.55%) – Chinas grösstem E-Commerce-Unternehmen – vermarktet wird, das Singledasein zu feiern. Seit dem Start des Singles Day haben die Umsätze deutlich zugenommen, da die Mittelschicht wächst und mehr konsumiert. In diesem Jahr erreichte der Umsatz einen Rekordwert von 25,4 Mrd. $ und stieg somit im Vergleich zum Vorjahr um etwa 40%.

Dies unterstreicht, dass der Konsum in China weiterhin stark ist. Noch eindrucksvoller ist, dass die Einkäufe am Singles Day, gemessen an den Verkaufszahlen von Alibaba, dreimal so hoch wie die kumulierten Online-Einkäufe an Thanksgiving, Black Friday und Cyber Monday in den USA im vergangenen Jahr waren. Trotz der Besorgnis über eine mögliche Verlangsamung des chinesischen Wachstums, zeigt der anhaltend starke Umsatz, dass das chinesische Konsumverhalten das Wirtschaftswachstum auch in Zukunft unterstützen dürfte.

Hier erfahren Sie mehr über Market Insights. »