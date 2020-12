Theodor Weimer: Auf der Suche nach Wachstum

Theodor Weimer bleibt auf Einkaufstour. Der CEO der Deutschen Börse soll Interesse haben an einer Übernahme des Fondsverwalters Allfunds. Das berichten mehrere Medien mit Bezug auf nicht genannte Quellen. Der Zukauf würde passen. 2018 hat Weimer von der ZKB die Fondsplattform Swisscanto Funds Centre London (SFCL), Anfang Jahr 51% an der Vertriebsplattform Fondcenter der UBS übernommen. Entschieden ist in Sachen Allfunds noch nichts. Mit einem geschätzten Volumen zwischen 7 und 10 Mrd. € wäre es die grösste Akquisition in der Geschichte der Deutschen Börse. Weimer will über Zukäufe das Unternehmen im internationalen Wettbewerb fit halten. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an