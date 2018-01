Theresa May will Bitcoin «ernsthaft» beobachten

Portrait of British Prime Minister Theresa May

Theresa Mary May (brit. engl. [təˈriːzə ˈmeəri meɪ]; * 1. Oktober 1956 als Theresa Mary Brasier in Eastbourne, East Sussex, England) ist eine britische Politikerin und seit dem 11. Juli 2016 Parteivorsitzende der Conservative Party. Seit dem 13. Juli 2016 ist sie Premierministerin des Vereinigten Königreichs und bildete in dieser Funktion die Kabinette May I (2016 bis 2017) und May II (seit 2017). Zuvor hatte sie seit Mai 2010 das Amt der Innenministerin (Home Secretary; Kabinett Cameron I, II) bekleidet.

Leben

Theresa May war das einzige Kind von Hubert Brasier, Pfarrer der Church of England in Wheatley nahe Oxford und Zaidee Mary (geborene Barnes). Ihr Vater starb 1981 an den Folgen eines Autounfalls und ihre Mutter 1982 an Multipler Sklerose. Nach ihrer Schulzeit studierte May am St Hugh’s College in Oxford. 1977 erlangte ...

