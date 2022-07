Neuer Roche-CEO: «Um erfolgreich zu sein, muss man beide Welten kombinieren»

Thomas Schinecker leitet die Diagnostik-Sparte von Roche. Am 15. März wird er CEO Severin Schwan an der operativen Spitze des Pharma- und Diagnostikkonzerns ablösen. Der 47-jährige Schinecker hat seine grosse Bewährungsprobe mit der Coronapandemie erfolgreich bestanden. Roche hat als Erste einen Coronatest entwickelt, auch die Produktionskapazitäten wurden in Windeseile ausgebaut. Im ersten Halbjahr 2022 erzielte das Unternehmen mit Covid-Tests einen Umsatz von 3,1 Mrd. Fr., erwartet ab nun aber abnehmende Verkäufe. Roche ist Weltmarktführer in Diagnostik, der Umsatz der ganzen Sparte hat in den ersten sechs Monaten des Jahres fast 10 Mrd. Fr. erreicht. Die Pharmasparte erwirtschaftete 22,3 Mrd. Fr.