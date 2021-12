ThyssenKrupp setzt sich neue Ziele

(Reuters) Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz will nach den Krisen der vergangenen Jahre und dem massiven Konzernumbau mit neuen Mittelfristzielen Investoren locken. Die bereinigte Ebit-Marge solle mittelfristig auf vier bis 6% gesteigert werden, kündigte der Konzern am Donnerstag anlässlich seines Capital Markets Day an. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 hatte die Gruppe eine Marge von 2,3 % erzielt. «Wir arbeiten nun auch an der nächsten Phase unserer Transformation, in der wir uns zunehmend wieder den Wachstumschancen in den Geschäften widmen werden», betonte Merz. Für den Free Cashflow vor M&A strebe Thyssenkrupp einen signifikant positiven Wert durch weitere Fortschritte bei der Performance an. Zudem habe das Management die Rückkehr zu verlässlichen Dividendenzahlungen klar als Ziel definiert.

Merz hat den Traditionskonzern in den vergangenen zwei Jahren auf Rendite getrimmt, Kosten gesenkt, Tausende Stellen gestrichen und Geschäftsbereiche verkauft — allen voran die Aufzugssparte, die für rund 17 Mrd. € versilbert wurde. «Wir bringen Thyssenkrupp zurück in die Erfolgsspur – mit wettbewerbsfähigen Geschäften, die Geld verdienen und profitabel wachsen», sagte Merz. «Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und die aktuelle Lieferketten-Thematik kommen wir gut voran.»

Materials Services, Industrial Components und Automotive Technology wolle Thyssenkrupp innerhalb der Gruppe weiterführen. Für Materials Services strebt Thyssenkrupp mittelfristig eine Marge von zwei bis 3% an, für Industrial Components mindestens 10%, für Automotive Technology sieben bis 8% und für Steel Europe und Marine Systems sechs bis 7%.

Offen ist das Schicksal der Stahlsparte, die verselbstständigt werden soll. Die Marine-Tochter könnte eigenständig bleiben, mit Partnern zusammengehen oder in Deutschland und Europa fusionieren. Die Wasserstoff-Tochter Uhde Chlorine Engineers (UCE) wird wohl teilweise an die Börse gebracht. Weitere Informationen zu diesem Geschäft will Thyssenkrupp in einem separaten Kapitalmarkttag am 13. Januar 2022 veröffentlichen.

Thyssenkrupp erwartet Umsatzwachstum im ersten Quartal

Thyssenkrupp ist gut in das neue Geschäftsjahr 2021/22 gekommen. «Wir sind in das erste Quartal vollends im Rahmen unserer Erwartungen gestartet», sagte Finanzchef Klaus Keysberg am Donnerstag auf dem Capital Markets Day. Der Umsatz werde dank gestiegener Preise deutlich höher ausfallen als im Vorjahresquartal. Damals hatte der Konzern 7,3 Mrd. € eingefahren. Einer Präsentation zufolge wird auch das bereinigte Ebit im ersten Quartal höher ausfallen als die 78 Mio. € zuvor.