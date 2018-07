ThyssenKrupp und Tata schmieden neuen Stahlriesen

(Reuters) Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger bringt nach über zweijährigen Bemühungen das Joint Venture der Stahlsparte mit dem indischen Rivalen Tata Steel unter Dach und Fach. Die Konzerne unterzeichneten am Samstag die Vereinbarung für das Joint Venture. Es folgt eine Übersicht über den neuen Konzern:

Thyssenkrupp Tata Steel

Unter diesen Namen soll das Joint Venture an den Start gehen. Die Zentrale soll in der Region Amsterdam angesiedelt werden. Die Stahlsparte von Thyssenkrupp führt derzeit Andreas Goss – wie Hiesinger ein ehemaliger Siemens-Manager. An der Spitze von Tata Steel Europe steht Hans Fischer, der früher auch schon für Stahlgeschäfte bei Thyssenkrupp und Salzgitter (SZG 36.25 -2.95%) verantwortlich war. Unter dem gemeinsamen Dach werden drei grosse Produktionsstätten vereint: Duisburg, das niederländische Ijmuiden und Port Talbot in Grossbritannien. Das Joint Venture könnte an die Börse gebracht werden. Über den Zeitpunkt kann Thyssenkrupp entscheiden.

Die Nummer zwei in Europa

Das Joint Venture soll rund 48’000 Mitarbeiter beschäftigen. Bis zu 4000 Jobs in der Verwaltung und Produktion sollen gestrichen werden. Der Pro-forma-Umsatz beträgt rund 17 Mrd. €. Das Unternehmen käme im Jahr auf eine Stahlproduktion von etwa 22 Mio. Tonnen. Es wäre in Europa die Nummer zwei in der Branche nach ArcelorMittal (MT 24.25 -3.77%).

Synergien/Schutz für Mitarbeiter

Das Joint Venture peilt jährlich wiederkehrende Synergien von 400 bis 500 Mio. € an. Für die Stahlkocher von Thyssenkrupp hatte die IG Metall dem Management eine Beschäftigungs- und Standortsicherung bis Ende September 2026 abgerungen. Im Gegenzug kann das Management Ende 2020 einzelne Anlagen auf deren Wirtschaftlichkeit überprüfen, so etwa am Standort Bochum. Personalvorstand Oliver Burkhard hat zugesagt, dass die möglicherweise bei Thyssen wegfallenden bis zu 2000 Jobs sozialverträglich abgebaut werden sollen.

Die Kunden/Märkte

Wichtige Kunden von Thyssenkrupp Steel sind die Automobilbranche, der Bausektor, der Maschinenbau, die Verpackungsindustrie und die Energiewirtschaft. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland und die europäischen Nachbarstaaten. Gut zwei Drittel seines Stahls setzt das Unternehmen im Umkreis von 500 Kilometern um Duisburg ab. Tata Steel Europe hat einen ähnlichen Kundenstamm. Hauptabsatzmärkte sind neben Grossbritannien und den Niederlanden weitere Märkte in Europa.

Die Mutterkonzerne

Tata Steel Europe gehört zum indischen Tata-Konzern mit über 100 Unternehmen und mehr als 600’000 Mitarbeitern. Zu dessen Geschäften zählen auch die Automobilproduktion mit der britischen Luxusmarke Jaguar Land Rover, die Telekommunikation, Energieerzeugung oder Hotels. Die Gruppe erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 100 Mrd. $. Der Mischkonzern Thyssenkrupp produziert neben Stahl auch Aufzüge, Autoteile, Grossanlagen und U-Boote. Die rund 159’000 Mitarbeiter erzielten zuletzt einen Umsatz von gut 41 Mrd. €.