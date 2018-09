ThyssenKrupp will sich aufspalten

(Reuters) Der Mischkonzern ThyssenKrupp (TKA 22.06 9.92%) will mit einer Aufspaltung aus der Krise. Der Vorstand werde dem Aufsichtsrat in einer ausserordentlichen Sitzung am Sonntag eine Teilung des Konzerns in zwei Unternehmen vorschlagen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Industriegüter- sowie die Werkstoffgeschäfte sollten künftig jeweils als eigenständige, börsennotierte Gesellschaften geführt werden. Die Teilung werde als Abspaltung erfolgen. Abgetrennt werden unter anderem das Aufzugs- und das Autoteilegeschäft.